На всей территории Украины звучит воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, следует из данных официального ресурса оповещения граждан. Сообщается о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) на юге страны.

Около 02:40 по местному времени (03:40 мск) тревогу объявили в Киеве, в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Украине территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. К 03:00 по местному времени (04:00 мск) тревогу распространили на всю территорию Украины.

Глава областной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил о работе ПВО в регионе. СМИ пишут о работе ПВО в Запорожской и Днепропетровской областях. Также, по данным «Униан», взрывы слышны в Кременчуге.

О развитии военного конфликта России и Украины — в материале «Ъ» «Оно им самим НАТО».

Олеся Павленко