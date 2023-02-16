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Коммерсантъ FM
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Правительственная комиссия одобрила продажу трех из четырех российских заводов IKEA

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех российских заводов IKEA. Покупателями стали компания по производству кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Подробности сделки не приводятся.

«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга»,— сказал Виктор Евтухов изданию.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», долей в 100% в «Слотексе» владеет Светлана Осипова, компания работает из Санкт-Петербурга. «Лузалесом» владеет Мария Семенюк, юридический адрес компании находится в Сыктывкаре.

Шведский производитель мебели IKEA объявил о приостановке бизнеса в России и Белоруссии после ввода войск России на Украину. В середине августа компания сообщила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. В компании говорили, что надеются закрыть сделку в первом полугодии 2023 года. Активами IKEA интересовалась АФК «Система». В декабре в Минпромторге сообщали о планах договориться о продаже заводов к концу 2022 года.

О продаже IKEA — в материале «Ъ FM» «IKEA вышла на финальный этап».

Олеся Павленко

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