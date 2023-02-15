Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс решил покинуть пост

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил совету исполнительных директоров о своем намерении уйти в отставку до конца финансового года. Об этом говорится в заявлении на сайте банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэвид Мэлпас

Фото: Andrew Kelly / Reuters Дэвид Мэлпас

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Добившись значительного прогресса и хорошенько подумав, я решил заняться новыми задачами. Я хочу поблагодарить наших сотрудников и совет директоров за привилегию работать с ними каждый день, чтобы повысить эффективность нашей деятельности в самые трудные времена»,— приводятся в сообщении слова господина Малпасс.

Дэвид Малпасс возглавил Всемирный банк в 2019 году. До этого он с 2017 по 2019 года занимал должности заместителя министров финансов США по международным делам, во время выборов президента США 2016 года господин Малпасс был главным экономическим советником экс-президента США Дональда Трампа.

Олеся Павленко