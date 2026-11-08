WP: США просили Китай помочь в урегулировании конфликта с Ираном
Министр финансов США Скотт Бессент направил Китаю просьбу использовать свое влияние на власти Ирана, чтобы помочь в урегулировании американо-иранского конфликта. Пекин, как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на информированный источник, уже передал Тегерану сигнал.
Конфликт Вашингтона и Тегерана президент США обсуждал в сентябре с председателем КНР Си Цзиньпином на переговорах в Белом доме. Господин Си «в частном порядке» согласился с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, утверждают источники WP. Этот вопрос, пишет издание, есть и на повестке предстоящих переговоров лидеров стран на саммите АТЭС.
Китай — один из главных союзников Ирана за пределами Ближнего Востока, а также главный импортер иранской нефти. На долю малых частных китайских нефтеперерабатывающих компаний приходится 77% экспорта Ирана. Из-за начала боевых действий и блокады Ормузского пролива объем поставок существенно снизился. Кроме того, между странами действует соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» сроком на 25 лет, которое предусматривает развитие сотрудничества по 20 различным направлениям, включая политические аспекты.
Пекин подчеркивал, что не поддерживает дальнейшую эскалацию конфликта. Американский президент Дональд Трамп утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин предлагал ему помощь в прекращении боевых действий. Сам господин Си говорил, что поддержание мира на Ближнем Востоке должно строиться на уважении стран региона, координации развития и безопасности, отстаивании принципа мирного сосуществования и верховенстве международного права.