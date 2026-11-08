WP: США просили Китай помочь в урегулировании конфликта с Ираном

Конфликт Вашингтона и Тегерана президент США обсуждал в сентябре с председателем КНР Си Цзиньпином на переговорах в Белом доме. Господин Си «в частном порядке» согласился с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, утверждают источники WP. Этот вопрос, пишет издание, есть и на повестке предстоящих переговоров лидеров стран на саммите АТЭС.