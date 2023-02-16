«Челси» опять сыграл незабиваемо

На старте 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов состоялись еще два матча. В центральном противостоянии вечера «Боруссия» у себя в Дортмунде одолела «Челси» — 1:0, тем не менее в этой паре вся борьба за путевку в четвертьфинал впереди. А вот «Бенфика», победив на выезде «Брюгге» — 2:0, уже практически гарантировала себе выход в следующий раунд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay , Reuters Фото: Wolfgang Rattay , Reuters

Перед стартом play-off Лиги чемпионов «Челси», конечно, загадал всем загадку. Пока менеджмент клуба направо и налево сорил деньгами в зимнее трансферное окно, потратив на очередную порцию новичков хорошо за €300 млн, сама команда впала в какой-то ступор и напрочь перестала выигрывать. Ну а результативность лондонцев на футбольном поле и вовсе оказалась прямо противоположной их финансовым вливаниям, так что каждый гол стал для них на вес золота, ведь в предыдущих 12 матчах они забили лишь шесть мячей. Даже главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич признался, что ему было сложно анализировать актуальное состояние затеявшего перестройку соперника и хотя бы просто понять, какую тактическую схему тот выберет. Слишком все смешалось в бывшем доме Романа Абрамовича, которым теперь управляет американский инвестор Тодд Бёли.

Не разобравшись в новых схемах своего коллеги Грэма Поттера, Терзич обещал, что в любом случае его команда будет играть, исходя из собственных возможностей. А «Боруссия», в отличие от «Челси», в последнее время набрала приличный ход, одержав шесть побед подряд. Разве что травма восходящей звезды, 18-летнего Юссуфы Мукоко могла немного омрачить дортмундцам настроение. Зато после длительного перерыва, связанного с лечением от онкологического заболевания, вернулся Себастьен Алле, который вошел в тройку лучших бомбардиров прошлой Лиги чемпионов, когда еще выступал за «Аякс».

У себя дома при поддержке около 80 тыс. болельщиков «Боруссия» попыталась сразу поддушить «Челси», однако и сама нарвалась на активный прессинг со стороны гостей, которые удачно действовали в отборе и выбегали в колючие контратаки. По такой игре английский клуб выглядел интереснее и даже отличился со стандарта, когда Тиагу Силва прибег к старой уловке и легким движением руки переправил мяч в сетку. Впрочем, арбитры вывели капитана «Челси» на чистую воду без помощи VAR, наградив его желтой карточкой.

Дортмундцы тоже продолжали искать подступы к воротам, и Юлиан Брандт неожиданно добрался до них кратчайшим путем, практически по прямой добежав от средней линии до вратарской площади. Вот только заковырялся и ударить не смог. Еще Алле бил с острого угла и не уложился в створ. Но «Челси» ответил куда острее, и Жуан Феликс загубил два железных момента подряд. Сначала португалец промахнулся мимо «девятки», в которую метил после передачи с фланга от Хакима Зиеша, а затем он умудрился угодить в перекладину, когда обыграл один в один защитника Мариуса Вольфа и выскочил на голкипера Грегора Кобеля. Трудно сказать, что помешало Феликсу забить, тем не менее «Челси» выдал совсем неплохой первый тайм, показав, что способен разобраться с «Боруссией» на ее стадионе.

После перерыва лондонцы по-прежнему смотрелись лучше. Защитник Рис Джеймс смело подключился в атаку, заработал опасный штрафной и сам пробил в обвод стенки, но все-таки на доступной для Кобеля высоте. Вскоре первый удар в створ нанесли и хозяева, когда партнеры вывели на удобную позицию Брандта. Наконец-то и вратарь синих Кепа Аррисабалага напомнил о себе, совершив что-то вроде сейва. Однако у ворот Кобеля все равно было как-то тревожнее. Тот же Джеймс коварно бил с отскоком от газона, и швейцарец с трудом перевел мяч на угловой. Да и его подача привела к голевой ситуации, но дортмундцы отбились и поймали «Челси» на том, что все его защитники сосредоточились в районе чужой штрафной площади. Шустрый Карим Адейеми убежал со своей половины поля, спокойно ушел от оставшегося на подстраховке полузащитника Энцо Фернандеса и непринужденно обвел Кепу. Так, на 63-й минуте «Боруссия» повела 1:0.

Гости, разумеется, не смирились с таким развитием событий, и опять у ворот Кобеля было очень жарко. А когда вратарь потащил мощный удар в упор Калиду Кулибали, мяч, медленно катившийся в сетку, вынес с линии опорник Эмре Джан. Очень хотел реабилитироваться в концовке Фернандес. Но самое дорогое приобретение в истории английского футбола, а «Челси» недавно выложил за него «Бенфике» €121 млн, не спас свою новую команду от поражения. На исходе встречи аргентинец попробовал попасть в «девятку», однако Кобель справился и с этим испытанием. Хотя в данном противостоянии еще ничего не ясно. Несмотря на все внутри английские проблемы лондонцев, их еще рано списывать в Лиге чемпионов.

«Бенфика» же без Фернандеса сделала весомую заявку на выход в четвертьфинал, обыграв в гостях «Брюгге» — 2:0. Похоже, сказка бельгийского клуба, впервые в своей истории пробившегося в play-off Лиги чемпионов, подошла к концу. Да и ее автор Карл Хуфкенс в конце прошлого года уже уступил пост главного тренера Скотту Паркеру, при котором, правда, черно-синие одержали всего одну победу. Ожидаемо, что и в матче с текущим лидером чемпионата Португалии «Брюгге» не удалось добиться успеха. В дебюте второго тайма Гонсалу Рамуш заставил сфолить опекуна в штрафной, а Жуан Мариу реализовал пенальти. В принципе хозяева могли проиграть и с минимальным счетом, если бы на 88-й минуте не привезли себе второй гол, который забил Давид Нерес, выйдя с глазу на глаз с вратарем.

Александр Ильин