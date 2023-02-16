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Коммерсантъ FM
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США собираются возобновить работу над проектами в Арктическом совете без участия России

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что администрация США планирует возобновить работу над проектами по линии Арктического совета без участия России. По его словам, в США не видят возможности для сотрудничества с Россией по вопросам развития Арктики из-за военной операции на Украине.

«К сожалению, мы не ожидаем, что Россия в ближайшее время изменит свой курс действий. Приспосабливаясь к новым условиям, навязанным нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не связанные с Россией»,— сказал Дерек Шолле на брифинге (цитата по ТАСС).

Господин Шолле добавил, что США наращивают сотрудничество с арктическими государствами «из числа единомышленников в сферах безопасности, науки, освоения природных ресурсов и экологии». По его словам, США обсуждает с Норвегией и другими странами дальнейшие действия совета.

В Арктический совет входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, США и Россия. 3 марта 2022 года совет сообщил о приостановке своей работы из-за военной операции России на Украине. 8 июня страны сообщили, что возобновят свою работу без участия России. В посольстве России в США в ответ заявили, что развитие Крайнего севера невозможно без участия России.

Об Арктическом совете — в материале «Ъ» «Семеро одного то ли ждут, то ли уже нет».

Олеся Павленко

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