Главные анонсы 16 февраля

В Москве состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами исполнительных структур СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства Россия и Белоруссия.

В Челябинске секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ознакомится с работой некоторых предприятий и проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. Среди основных тем совещания будут рассмотрены меры по обеспечению технологического суверенитета России.

Состоится рабочий визит во Вьетнам делегации Совета федерации во главе с первым заместителем председателя Совфеда Андреем Яцкиным.

Госдума в первом чтении рассмотрит изменения в статью 8.8 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» о предоставлении Генеральной прокуратуре права доступа к данным о расчетах по государственному оборонному заказу, а также в часть вторую Налогового кодекса РФ о регулировании отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли. Кроме того, депутаты рассмотрят проект обращения к ООН с предложением провести международное расследование взрывов на «Северных потоках».

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск Сбербанка, требующего взыскать с компании Glencore Energy UK Ltd, одной из структур крупного швейцарского трейдера Glencore, около €117 млн (более 8,7 млрд руб.) по договору поставки нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией.

В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобы на решение нижестоящей инстанции, которая по иску Банка России взыскала с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и экс-предправления Александра Лукина солидарно около 71,2 млрд руб. убытков, причиненных санацией Бинбанка, в пользу банка «Открытие», к которому он сейчас присоединен.

«СПБ биржа» увеличит количество ценных бумаг международных компаний с листингом в США, доступных для заключения биржевых сделок с 10:00 мск, до 895 с 695.

Может быть возобновлена работа Стамбульской фондовой биржи (Borsa Istanbul).

В Турции пройдет визит генсека НАТО Йенса Столтенбрега.

Движение грузовых поездов из Белоруссии в Литву через пункт пропуска «Стасилай» (с белорусской стороны «Бенякони») будет приостановлено.

В Минске областной суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении представителей признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Степана Путило и Яна Рудика.