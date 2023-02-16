В декабре Россия сократила объем вложений в госбумаги США в 3,3 раза

По итогам декабря 2022 года объем вложений в государственные ценные бумаги США упал в 3,3 раза по сравнению с ноябрем. Показатель составил $629 млн, следует из данных Минфина США.

На краткосрочные облигации пришлось $525 млн против $2,012 млрд в ноябре, на долгосрочные — $104 млн против $80 млн в ноябре.

Крупнейшими держателями госбумаг США стали Япония ($1,07 трлн), Китай ($867,1 млрд) и Великобритания ($654,5 млрд).

Напомним, в ноябре объем российских вложений в госбумаги США составил $2,092 млрд, в октябре — $2,015 млрд. С марта 2022 года средний объем вложений составлял около $2 млрд. Россия начала сокращать объемы вложений в облигации США с 2018 года после очередного раунда санкций, тогда их объем доходил до $96 млрд.

Олеся Павленко