Девелоперы освоили госстроительство

В первый год после начала военных действий на Украине строительная индустрия РФ заработала около 11,69 трлн руб.— почти на 14% больше, чем годом ранее. Рост обеспечен в основном за счет бюджетных вливаний в госстройки, тогда как у девелоперов жилья и коммерческой недвижимости из-за снижения спроса денежные поступления сократились. Однако уже в этом году финансовые риски будут нарастать для всей отрасли и кризис проявится более ярко, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из предоставленных “Ъ” подсчетов Sherpa Group, по итогам 2022 года общая выручка всех компаний стройиндустрии, включая подрядчиков госстроек, девелоперов жилой и коммерческой недвижимости, достигла 11,69 трлн руб., что больше в текущих ценах на 13,9% год к году. Для сравнения: за прошлый год совокупная выручка в целом в реальном секторе экономики увеличилась в среднем на 8,7%.

Причина, в частности, в том, что «строительство реагирует на кризисы с инерцией», поясняет гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. Впрочем, определенное замедление наблюдается и здесь: прошлогодние темпы роста денежных поступлений в стройиндустрии оказались на 13,2 процентного пункта ниже, чем в 2021 году. Госпожа Галактионова говорит, что в позапрошлом году высокие темпы были достигнуты за счет низкой базы 2020 года — тогда строилось меньше, так как в разгар пандемии останавливались многие проекты и замораживался старт новых.

Прошлогодний рост выручки компаний стройиндустрии во многом связан с тем, что в этот период шло строительство объектов, запущенных годом ранее, соглашается гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Он отмечает, что 2021 год был одним из рекордных с точки зрения количества запущенных к реализации инвестпроектов в строительстве, этот задел очень сильно поддержал сектор в 2022 году.

Главным фактором, позволившим стройиндустрии в первый год геополитического кризиса показать рост, стало увеличение бюджетных вложений в строительство инфраструктуры, в том числе в рамках нацпроектов, считает Александра Галактионова. По ее данным, в 2022 году из федерального бюджета на такие проекты было направлено на 35% средств больше, чем годом ранее. В итоге заметнее всего — на 20–25% год к году — удалось нарастить выручку автодорожным и железнодорожным строителям, добавляет эксперт.

Подрядчиков госстроек в прошлом году также поддержало выделение из резервного фонда бюджета РФ 156 млрд руб. на покрытие ранее понесенных затрат из-за резкого роста стройматериалов в 2021 году, говорит гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук. По ее мнению, некоторым компаниям, находившимся на пороге банкротства из-за резкого роста издержек, эти компенсации позволили удержаться на плаву. Однако, по словам Александры Галактионовой, увеличение выручки компаний стройиндустрии вовсе не означает пропорциональное увеличение прибыли, так как им пришлось наращивать затраты, связанные с настройкой новых логистических цепочек, импортозамещением строительной техники и поиском средств для покрытия кассовых разрывов.

Между тем в коммерческом сегменте индустрии дела обстояли не так хорошо, как в госстройках. Так, совокупная выручка девелоперов четырех крупных в стране рынков жилищного строительства — Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области — по итогам 2022 года снизилась на 17%, до 2,06 трлн руб. (см. “Ъ” от 9 февраля). Серьезно упала выручка и у девелоперов офисов и складов из-за сокращения спроса на такие объекты, отмечает координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

Прогнозы на 2023 год у участников рынка пессимистичны. По словам госпожи Галактионовой, риски для финансовой устойчивости всех компаний сектора будут только расти. Хусейн Плиев ожидает в этом году банкротства средних и крупных генподрядчиков, которые заключили до кризиса долгосрочные контракты с фиксированной стоимостью и не могут справиться с волатильностью цен на материалы и технику. Учитывая длинные циклы строительства, резюмирует эксперт, серьезное влияние кризиса на отрасль будет ощущаться уже в этом году.

Дарья Андрианова