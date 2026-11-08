В Крыму снова ограничили электроснабжение
Электроснабжение работает с ограничениями на всей территории Крыма, сообщила пресс-служба ГУП «Крымэнерго». В населенные пункты электроэнергию подают «по технологической возможности».
Причиной предприятие называет аварию на магистральных сетях. Аналогичные уведомления «Крымэнерго» выпускает в течение всей недели. Губернатор региона Сергей Аксенов писал, что в ночь на 3 ноября ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре за пределами полуострова.
«К сожалению, в силу технических, военных и субъективных причин наладить все и сразу невозможно»,— писал глава региона в Telegram-канале. Из-за перебоев с электричеством в Севастополе каникулы для школьников продлили на два дня — до 9 ноября.