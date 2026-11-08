В Крыму снова ограничили электроснабжение

Причиной предприятие называет аварию на магистральных сетях. Аналогичные уведомления «Крымэнерго» выпускает в течение всей недели. Губернатор региона Сергей Аксенов писал, что в ночь на 3 ноября ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре за пределами полуострова.