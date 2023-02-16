Politico: США активно не подталкивают Украину к попыткам вернуть Крым

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время онлайн-разговора с группой экспертов 15 февраля дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Украину к попыткам вернуть контроль над Крымом. В администрации США считают, что возможное наступление Украины на полуостров стало бы пересечением «красной линии» для России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Во время разговора Энтони Блинкен заявил, что Киев перешел бы установленную Россией «красную черту», если бы попытался вернуть под свой контроль Крым. Господин Блинкен добавил, что это могло бы привести к более масштабному ответу со стороны России. При этом в администрации США подчеркивают, что итоговое решение о начале подобной операции будет приниматься в Киеве, а не в Вашингтоне.

По словам четырех источников издания, США направляет свои усилия на помощь Украине в продвижении на востоке страны, где сейчас идут активные военные действия. Два собеседника издания считают, что Энтони Блинкен не считает мудрым решение Украины о возможном наступлении на Крым.

Ранее на Украине не раз заявляли о планах вернуть контроль над Крымом, в том числе силовым путем. При этом, по мнению американской разведки, Украина пока не сможет организовать наступление на полуостров из-за нехватки ресурсов.

Олеся Павленко