Беспилотники атаковали мост через реку Миус на трассе в Крым
При ударах БПЛА было повреждено дорожное полотно моста через реку Миус в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. При ударах также были повреждены два строительных крана. Пострадавших нет.
Мост находится на 97-м километре трассы Р-280, которая идет из Ростова-на-Дону в Симферополь. Движение через мост организовано в реверсивном направлении.
Опасность налета БПЛА в Ростовской области сохраняется, написал господин Слюсарь в Telegram. Губернатор призвал жителей зайти в помещения и не подходить к окнам.