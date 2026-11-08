Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Власть

Минобороны отчиталось об ударе по электроподстанции в Житомирской области

Вооруженные силы России ударили по электроподстанции мощностью 330 кВ под населенным пунктом Белошицы в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Удар был нанесен беспилотниками. Объект, уточнили в ведомстве, использовался для подачи электроэнергии на предприятия военной промышленности.
Кроме того, минувшей ночью российские военные атаковали контейнеровоз в Черном море к юго-западу от Одессы. Судно доставляло вооружение на Украину.