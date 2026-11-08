Минобороны отчиталось об ударе по электроподстанции в Житомирской области
Вооруженные силы России ударили по электроподстанции мощностью 330 кВ под населенным пунктом Белошицы в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Удар был нанесен беспилотниками. Объект, уточнили в ведомстве, использовался для подачи электроэнергии на предприятия военной промышленности.
Кроме того, минувшей ночью российские военные атаковали контейнеровоз в Черном море к юго-западу от Одессы. Судно доставляло вооружение на Украину.