FT: победившие на выборах в США демократы готовят новый пакет помощи Украине
Демократы в Палате представителей США разрабатывают новый пакет военной помощи Украине в размере около $15 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на одного из помощников демократов в комитете палаты по иностранным делам. Сторонники Киева рассчитывают утвердить инициативу до смены состава Конгресса в январе и включить ее в проект ежегодного оборонного бюджета, который законодатели обязаны принять до истечения своих текущих полномочий.
Помимо финансовых инициатив, демократы собираются внести изменения в закон о санкциях против России Линдси Грэма, который президент США Дональд Трамп заморозил после дизельной сделки с президентом России Владимиром Путиным. Само соглашение России и США тоже попало под внимание партии — демократы из комитета Сената по международным отношениям начали рассылать запросы в порты, банки и структуры, участвующие в этой сделке.
Демократы также будут добиваться усиления надзора за спутниковой связью Starlink Илона Маска, которую использует Украина. В прошлом месяце в работе сервиса произошел сбой. Помощник демократов в комитете Сената по международным отношениям заявил, что орган уведомил господина Маска о необходимости сохранить все документы, касающиеся замедления работы сети.
Об этих планах в Демократической партии начали заявлять после победы на выборах, прошедших 3 ноября. Демократы получают большинство в Палате представителей и Сенате.