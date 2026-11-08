FT: победившие на выборах в США демократы готовят новый пакет помощи Украине

Помимо финансовых инициатив, демократы собираются внести изменения в закон о санкциях против России Линдси Грэма, который президент США Дональд Трамп заморозил после дизельной сделки с президентом России Владимиром Путиным. Само соглашение России и США тоже попало под внимание партии — демократы из комитета Сената по международным отношениям начали рассылать запросы в порты, банки и структуры, участвующие в этой сделке.