Европарламент призвал изгнать из ЕС ЛУКОЙЛ и «Росатом» и отказаться от импорта урана из России

Европарламент принял резолюцию, в которой подчеркнул необходимость как можно скорее принять десятый пакет санкций против России. Депутаты призвали, в частности, изгнать с европейского рынка ЛУКОЙЛ и «Росатом» и ввести эмбарго на импорт в ЕС всех видов ископаемого топлива и урана из России, а также к окончательному отказу от использования газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Кроме того, депутаты призвали рассмотреть возможность поставок на Украину боевых самолетов и ракет большого радиуса действия. ЕП, кроме того, поприветствовал решение стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады передать ВСУ боевые танки.

В 2021 году Евросоюз (ЕС) и США купили примерно 30 тыс. тонн урана, или 78 млн фунтов U3O8 (закись-окись урана). Россия в прошлом году экспортировала в эти страны около 5 тыс. тонн урана, или примерно 70% своей совокупной добычи в РФ и в Казахстане. The New York Times сообщала, что, несмотря на санкции, Франция и несколько других стран ЕС до сих пор импортируют российский уран. В начале года правительство Великобритании объявило конкурс для поиска альтернатив российскому ядерному топливу.

С начала военной операции России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций против РФ. Десятый находится на стадии подготовки. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций будет сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых ограничениях. По данным Bloomberg, ЕС в том числе планирует расширить санкции против производства российских беспилотников.

Что происходит на 344-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов