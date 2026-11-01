Новый случай заражения оспой обезьян выявили в Подмосковье
В Домодедовской больнице в Подмосковье выявили новый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в Telegram-канале.
В инфекционное отделение был госпитализирован 38-летний мужчина с подтвержденным диагнозом. В публикации отмечается, что это уже третий случай госпитализации с оспой обезьян за месяц и восьмой за последние два года в Домодедовской больнице.
Пациент поступил в больницу с лихорадкой, высыпаниями на коже и увеличением лимфоузлов. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Он получает систематическое лечение. Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выявить лиц, которые контактировали с заболевшим, и источник заражения.
17 октября Роспотребнадзор сообщил о госпитализации пяти человек из-за случая оспы обезьян в Санкт-Петербурге и области. У всех госпитализированных диагноз подтвердился. Сейчас они уже выписаны из больницы. Еще пять человек с подозрениями на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье, однако заболевание ни у кого из них не выявили.