Власти Британии объявили конкурс на избавление от российской переработки урана

Правительство Великобритании объявило конкурс для поиска альтернатив российскому ядерному топливу и диверсификации мощностей по его производству за пределами России. Для этих целей создан Фонд ядерного топлива на £75 млн. С помощью него планируется «предоставить британским операторам атомных станций больше возможностей для использования топлива, произведенного в Великобритании».

Британские власти рассчитывают, что эта инициатива поможет стимулировать инвестиции «в новые и надежные мощности по производству топлива в Великобритании». Как уточняется в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании, сейчас России принадлежит примерно 20% от мировых мощностей по переработке урана и 40% по обогащению.

«Этот инвестиционный пакет укрепит энергетическую безопасность Великобритании, обеспечив доступ к безопасным и надежным поставкам топлива, произведенного в Великобритании, для питания британского атомного флота, тем самым вытеснив российское влияние, одновременно создав больше рабочих мест и экспортных возможностей»,— заявил замминистра по вопросам энергетики и климата Грэм Стюарт.

В 2021 году Евросоюз (ЕС) и США купили примерно 30 тыс. тонн урана, или 78 млн фунтов U3O8 (закись-окись урана). Россия в прошлом году экспортировала в эти страны около 5 тыс. т урана, или примерно 70% своей совокупной добычи в РФ и в Казахстане. The New York Times сообщала, что, несмотря на санкции, Франция и несколько других стран ЕС до сих пор импортируют российский уран.