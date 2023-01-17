Евросоюз в десятом пакете антироссийских санкций сконцентрируется на «закрытии лазеек»

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире телеканала CNN, что ЕС планирует ввести против России десятый пакет санкций. По ее словам, санкции в основном будут сосредоточены на закрытии лазеек в уже принятых ограничениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Госпожа фон дер Ляйен сказала, что десятый пакет «будет в основном направлен на то, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами (санкций.— ''Ъ''), а также на массовые последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза».

В эфире телеканала она также заявила, что западным союзникам нужно увеличить уровень военной поддержки Украины. Глава ЕК выразила надежду, что на встрече союзников с представителями Минобороны Украины на немецкой базе Рамштайн, которая пройдет 20 января, удастся сделать «большой шаг вперед» в вопросе поставок оружия.

13 января агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов Польши и Литвы сообщило, что представители двух стран предлагают Евросоюзу ввести ограничения в отношении российского ядерного сектора и запрет на торговлю алмазами в рамках десятого пакета санкций. По словам одного из чиновников, пакет могут принять до 24 февраля.

16 декабря 2022 года ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России, который затронул 141 физическое и 49 юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали МКБ и Дальневосточный банк, Роскомнадзор, партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди». Ограничения коснулись российских вооруженных сил, ВМФ, ВКС и сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба ВС.

В настоящее время в санкционном списке ЕС насчитывается около 1,3 тыс. человек и 120 организаций. Ограничения распространяются на торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборону.

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Эрдни Кагалтынов