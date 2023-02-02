Что происходит после ввода войск России на Украину. День 344-й

Австрия высылает четырех российских дипломатов. Пентагон не верит, что Украина сможет вернуть Крым, сообщает Politico. Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров прибыли в Киев для проведения заседания с правительством Украины в преддверии саммита ЕС—Украина. В городе Краматорске, который находится на контролируемой Украиной части Донецкой области, при попадании ракеты частично обрушился четырехэтажный дом, погибли три человека. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:24. Власти Крыма готовятся национализировать собственность 12 украинских банков, сообщили «Ъ» в Госсовете РК.

12:23. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Также туда приехали руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров. Они проведут заседание с правительством Украины в преддверии саммита ЕС—Украина.

12:02. Лавров заявил, что он «однозначно» за мир.

11:59. В Кремле не планируют мероприятия к годовщине СВО — Песков.

11:51. Группа политиков Европейского союза, США и Украины призывает ЕС ввести санкции в отношении Филиппа Киркорова, Ксении Собчак, Стивена Сигала и еще нескольких человек, которые, по их мнению, поддерживают специальную военную операцию России на Украине, сообщил брюссельский портал Euractiv.

11:35. Россия не обращалась к государствам ОДКБ за помощью, у РФ есть все необходимое для достижения целей специальной военной операции, заявил Сергей Лавров.

11:30. Поставки Западом современной техники Киеву, видимо, будут производиться вместе с иностранными боевыми расчетами, заявил Лавров в интервью «России 24» и «РИА Новости».

11:29. Тбилиси, несмотря на давление извне, руководствуется национальными интересами, но Запад хочет превратить Грузию в раздражитель для России, уверен Лавров.

11:29. На роль «следующей Украины» Запад сейчас приглядывает Молдавию, ее президент готова практически на все, заявил Лавров.

11:24. Процесс принятия Украины в ЕС будет марафоном, а не спринтом, заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

11:18. Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на «Северных потоках», ее слова говорят о прямом участии США, уверен Лавров.

11:12. Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине — ложь, Москва продолжит это опровергать, заявил Лавров.

11:11. США подмяли под себя Евросоюз и лишили его каких-либо признаков самостоятельности, демократию там понимают тоталитарно, заявил Лавров.

11:08. Запад надеется на стратегическое поражение России, чтобы она десятилетиями не могла оправиться — Лавров.

11:08. Австрия объявила четырех российских дипломатов persona non grata, двое из них — члены постоянной миссии при ООН в Вене, двое — сотрудники посольства.

11:00. Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен способностью менять свою позицию — Лавров.

10:54. Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада налицо, и рамок не видно — Лавров.

10:54. Чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий — Лавров.

10:50. Киев никто не пытается убедить вернуться к переговорам с Москвой, при этом Зеленский сам не ощущает себя самостоятельной фигурой, им манипулируют, заявил Лавров в интервью «России 24» и «РИА Новости».

10:49. «РИА Новости»: министр иностранных дел Лавров заявил, что Россия хочет, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор не главный.

10:38. США могут разрешить другим странам передать Украине F-16, однако сами вряд ли будут это делать, пишет Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

10:29. Западной решимости поддерживать Украину в противостоянии с Россией хватит до конца года, считает экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

10:27. Заявка на транзит российского газа в Европу через Украину составила 29,3 млн кубометров в сутки на 2 февраля против 29,4 млн днем ранее, сообщил «Оператор ГТС Украины».

10:27. В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, пишет газета Politico.

9:47. Добровольцы из Турции начали прохождение боевой подготовки в рядах батальона имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции в Запорожской области, передает «РИА Новости».

9:47. В Пентагоне считают, что у Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей, чтобы вернуть контроль над Крымом, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного брифинга.

9:29. «Известия»: ЦБ может разрешить небольшим банкам открывать корсчета за границей на постоянной основе.

9:29. Чехия, Польша и Словакия завершили свой выход из двух международных банков с контрольным пакетом акций, принадлежащим России, сообщил Reuters со ссылкой на Министерство финансов Чехии.

9:29. Министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами заявил, что санкции против России вызвали беспорядок на глобальном энергетическом рынке.

8:57. Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поставки истребителей на Украину не стоят на повестке дня.

8:41. Комитет Совета федерации по экономической политике разработал законопроект, который вводит в 2023 году мораторий на административное наказание за показ иностранного кино без прокатного удостоверения, сообщил ТАСС.

8:41. Курс евро торгуется на Мосбирже на уровне выше 77 руб. В последний раз европейская валюта достигла таких значений 30 декабря 2022 года.

8:40. Испания отправит Украине 20 американских бронетранспортеров М-113, а Франция поставит радары MG-200 для систем ПВО.

8:40. Украине ежемесячно требуется $3 млрд финансовой помощи от зарубежных партнеров. На данный момент Минфин Украины получил подтверждение о финансировании бюджета США и странами Евросоюза в размере $30 млрд. Украинский бюджет нуждается еще в $10 млрд.

8:40. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия не хотела бы «вести войну до последнего украинца».