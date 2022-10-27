Реакция отделения от урана

Мировые цены на услуги по переработке урана, последнее десятилетие находившиеся на минимумах, приближаются к рекордным историческим значениям. Котировки растут с весны из-за желания западных компаний уйти от поставок из России, а также на фоне обсуждений ограничений на импорт российского урана. “Ъ” разбирался, сможет ли Запад производить атомное топливо для АЭС без помощи РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Спотовые цены на конверсию урана (преобразование урана в UF6) достигли рекордных значений за всю историю наблюдений в $38 за 1 кг, следует из данных консалтинговой компании UxC. Не останавливается и рост цен на услуги по обогащению: с начала года она увеличилась более чем вдвое, превысив $92 за единицу работы разделения (ЕРР) на спотовом рынке и $135 в долгосрочных контрактах.

Рынок ожидает дальнейшего роста цен из-за стремления западных клиентов отказаться от поставок из России, следует из свежего отчета французской Orano (производитель ядерного топлива). Западные клиенты последнее десятилетие увеличивали закупки в РФ, поскольку после обвала мировых цен в 2011 году в ЕС и США закрывались рудники и обогатительные фабрики. Но быстро уйти от российских поставок даже при благоприятной рыночной конъюнктуре будет сложно.

Режим запасов

Атомная энергетика занимает существенную долю в энергобалансе западных стран. В общей сложности в ЕС, Великобритании, США и Канаде сосредоточено более половины всех атомных мощностей мира — 217 ГВт. В странах ЕС доля атомной энергии достигает 25% в энергобалансе, а в США — 20%. Потеря такого надежного источника энергии в условиях высоких цен на газ усугубит энергетический кризис.

В 2021 году ЕС и США купили примерно 30 тыс. тонн урана, или 78 млн фунтов U3O8 (закись-окись урана). Россия в прошлом году экспортировала в эти страны около 5 тыс. тонн урана, или примерно 70% своей совокупной добычи в РФ и в Казахстане.

После начала военных действий на Украине рост цен на уран ускорился, и сейчас он торгуется возле отметки $50 за фунт U3O8 — максимальное значение за последнее десятилетие, но пока вдвое ниже исторических рекордов 2011 года. О планах наращивания производства урана уже объявили Казахстан, Узбекистан, Канада и Африка. Впрочем, на рынке есть большие запасы урана. В США, по официальной статистике, их объем на конец 2021 года составлял 55 тыс. тонн, а в ЕС — 37 тыс. тонн, чего может хватить странам примерно на три года.

Цепочки обогащения

Более сложный и дорогой процесс — подготовка природного урана для производства топлива. Сначала его конвертируют в UF6 (гексафторид), а затем обогащают на центрифугах (до 2–6% доли изотопа 235U). Россия закрывает около 30% годовых потребностей ЕС и США на услуги по конверсии и обогащению.

Наиболее остро проблема стоит в США: единственный американский конверсионный завод закрыт с 2017 года, а обогатительная фабрика европейского консорциума Urenco покрывает лишь 19% спроса. Urenco также поставляет в США обогащенный уран с заводов в Германии, Нидерландах и Великобритании, закрывая около 41% от суммарных потребностей страны.

В Urenco уже заявляли, что к ним обращаются новые клиенты, желающие заключить договоры на обогащение урана. Однако для расширения мощностей потребуется минимум пять лет и большие инвестиции в производство центрифуг — крайне сложное и капиталоемкое оборудование. Ситуация осложняется и нехваткой UF6 на рынке, в том числе из-за технических проблем на строящемся конверсионном заводе Orano во Франции.

Orano недавно объявила о планах расширить свою французскую обогатительную фабрику на 50% — до 11 млн ЕРР в год, что теоретически полностью покроет спрос на обогащение в ЕС. Стоимость проекта — €1,3 млрд, запуск первой очереди — 2028 год. Для сравнения: Orano вывела на полную мощность действующий завод (7,5 млн ЕРР) за €4 млрд в 2016 году, спустя почти десять лет со старта стройки.

Мал и дорог

Нехватка обогатительных мощностей также ставит под угрозу амбициозные планы США по производству малых АЭС, тестовый запуск которых намечен на 2028 год. Все фабрики в мире обогащают уран до 5%, но для новых американских реакторов требуется уран с обогащением в 19,75% (HALEU). Сейчас HALEU выпускает только «Росатом», но американские разработчики реакторов выразили нежелание с ним работать.

В США лицензию на HALEU имеет только завод Centrus, который в очередной раз сдвинул запуск центрифуг на 2023 год, сорвав обязательства по поставкам урана по контракту с правительством. Orano говорила, что может начать выпуск HALEU только через пять-семь лет, но только при условии длинных контрактов для гарантий окупаемости. По мнению Минэнерго США, решить проблемы нехватки мощностей можно, заключив с фабриками долгосрочные контракты на $5 млрд на покупку услуг по конверсии и обогащению, но это еще обсуждается.

Топливная таблетка

Россия также поставляет уже готовое топливо в некоторые страны ЕС для атомных энергоблоков советского дизайна — это 14 реакторов ВВЭР-440 и четыре реактора ВВЭР-1000 в Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии и Финляндии, рассказывает эксперт проекта Bellona Дмитрий Горчаков. Пока американская Westinghouse выпускает альтернативное топливо только для реакторов ВВЭР-1000, внедряя его на украинских АЭС. Испытания топлива для ВВЭР-440 начнут только в 2024 году, отмечает он.

Пока о желании отказаться от поставок «Росатома» заявили только Болгария и Чехия, где есть по два ВВЭР-1000. «Чехия, уже имевшая опыт поставок от Westinghouse в начале 2000-х годов, пусть и не очень удачный, подписала соглашение о поставках топлива от Westinghouse и Framatome с 2024 года,— говорит Дмитрий Горчаков.— Болгария в 2024 году планирует провести тендер на альтернативные поставки».

Опытная топливная сборка должна проработать в активной зоне реактора минимум топливный цикл — от 12 до 24 месяцев, поясняет Олег Дудихин из Kept. Он предупреждает, что топливо необходимо лицензировать в конкретной стране, процесс может занимать три-четыре года. При этом Олег Дудихин считает, что по сравнению с конверсией и обогащением урана производство ядерного топлива из готового сырья менее накладно и может быть коммерчески оправдано. Например, казахстанско-китайский завод «Ульба-ТВС» производит топливо для АЭС Китая в Казахстане на основе низкообогащенного урана, поставляемого Россией. В «Росатоме» не ответили на запрос “Ъ”.

Полина Смертина