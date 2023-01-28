Подоляк: Украина ведет переговоры о поставках ракет для ударов по Крыму

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности, которые позволят атаковать объекты в Крыму. Он также сообщил, что Киеву требуются 350–500 танков, и в максимально сжатые сроки — до полутора-двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters

«Сейчас на переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и, соответственно, авиация»,— сказал господин Подоляк в эфире телемарафона (перевод по «РИА Новости»).

Он отметил, что переговоры о новых поставках уже идут. «Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности»,— заявил советник офиса Владимира Зеленского.

Он добавил, что каждый день для Украины — день, который «оплачивается кровью», поэтому «нужно все делать очень быстро».

25 января Германия анонсировала поставку Украине 14 танков Leopard–2. Вслед за этим США анонсировали отправку Киеву танков Abrams. Танки Leopard также передадут Украине многие другие европейские страны. О готовности поставить Украине истребители говорили в Нидерландах и Словакии. Германия отказалась. В Великобритании опасаются, что передача истребителей приведет к большей эскалации конфликта. Издание Politico писало, что дискуссия об отправке на Украину истребителей ведется.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек