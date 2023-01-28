Что происходило после ввода войск России на Украину. День 339-й

Минобороны РФ сообщило о 14 погибших из-за обстрела больницы в ЛНР. Верховный Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) покинул свой пост после признания его Минюстом иноагентом. Игорь Стрелков отказался воевать в ЧВК «Вагнер» из-за аудиосообщения Евгения Пригожина. G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100–110. Как развивались события — в трансляции «Ъ».



22:48. Швеция по-прежнему стремится в НАТО, несмотря на осложнение отношений с Анкарой, сообщает Associated Press.

22:36. Верховный Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) покинул свой пост. Накануне Минюст признал его иностранным агентом.

22:22. Испания отправит танки Leopard 2 уже весной, передает слова министра обороны страны Маргариты Роблес RTVE.

22:10. Германский оборонный концерн Rheinmetall, который производит танки Leopard, обсуждает с американской компанией Lockheed Martin вопрос производства американских РСЗО HIMARS в Германии. Об этом Reuters сообщил глава концерна Армин Паппергер.

21:26. Глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне допустил, что ситуация на европейском рынке природного газа станет более напряженной в 2023 году. Он отметил, что главной проблемой для Европы могут стать поставки дизельного топлива.

20:58. Четыре судна доставят украинское продовольствие в Китай, Бангладеш и Турцию, сообщает Совместный координационный центр.

20:54. Корейский концерн Hyundai находится в диалоге с Минпромторгом и правительством Санкт-Петербурга о возобновлении работы петербургского завода. Об этом заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хёнчхоль.

20:42. Миссия России в ООН назвала США соучастниками военного преступления Украины в Новоайдаре.

20:34. В Краснограде Харьковской области переименовали улицы Пушкина и Лермонтова, сообщило местное издание «Статус-кво». Им присвоят наименования Спортивной и Проездной соответственно.

20:21. С украинской стороны на границе сосредоточено 17 тыс. военных, сообщили в погранкомитете Белоруссии.

20:04. Минобороны Британии опасается, что танки Challenger попадут в руки российских военных на поле боя, сообщает газета The Sun.

19:45. Замглавы минфина США на следующей неделе отправится в Турцию и ОАЭ обсуждать обход Россией западных санкций, пишет Reuters.

19:29. Олимпийский комитет Украины 3 февраля на внеочередной генеральной ассамблее организаци обсудит возможность бойкота Игр в Париже.

19:00. Спикер воздушных войск ВСУ опроверг заявления о требуемых Украине 24 истребителях в интервью El Pais, объяснив ошибку трудностями перевода. Он добавил, что Украине нужно не 24 истребителя, а около 180.

18:41. Ассоциация футбола Украины (АФУ) обратилась в UEFA и FIFA с призывом запретить российским клубам проводить товарищеские матчи с иностранными командами на сборах в Турции.

18:24. Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрём сообщил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен.

18:07. Минобороны РФ: ВСУ утром нанесли намеренный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате 14 человек погибли, 24 пострадали.

17:45. Памятник Пушкину будет демонтирован в селе Беленченковка Миргородского района Полтавской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Коло ньюс».

17:26. Премьер Венгрии Орбан осудил решение Германии о передаче танков Украине. Он полагает, что такие действия приближают немцев к непосредственному участию в конфликте.

17:17. Игорь Стрелков отказался воевать в ЧВК «Вагнер» из-за аудиосообщения Евгения Пригожина, в котором тот назвал два варианта пути Стрелкова в ЧВК.

16:20. Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной, сообщили в госпогранслужбе Украины.

16:01. Медведев: если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху.

15:53. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: несть числа дуракам во властных структурах Европы. Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м».

15:44. «Укртрансгаз» сертифицируют как оператора газохранилищ по европейским правилам, сообщил председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

15:17. Национальный олимпийский комитет Китая считает, что все спортсмены должны допускаться до международных соревнований на равных условиях, и готов продолжать обсуждение участия атлетов из России и Белоруссии в Азиатских играх.

15:10. В Белгороде запустят Центр по патриотическому воспитанию молодежи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

15:01. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто: поставки Украине оружия предотвращают третью мировую войну.

14:33. Власти Украины рассчитывают получить от своих международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Об этом газете El Pais сообщил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

14:11. Украина ведет в ускоренном режиме переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

13:43. Шольц пообещал жителям Германии тщательно взвешивать все шаги по Украине. По его словам, немецкое правительство принимает решения, которые согласовываются на международном уровне.

13:02. Будапешт потребовал исключить из санкций ЕС руководителей некоторых компаний и трех министров, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов. Решение по этому вопросу может быть принято в марте. Также, по данным издания, премьер Венгрии Виктор Орбан предлагал смягчить ограничения, в частности эмбарго на импорт нефти.

12:48. Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы.

12:25. Израиль помогает Украине «закулисно, и гораздо больше, чем известно», заявил израильский посол в Германии Рон Прозор, комментируя вопрос об отказе от поставок военной помощи Киеву.

12:00. Москва и Анкара приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба, сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

11:45. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном и назвавшего ее «ничейной землей».

11:31. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над проектами законов об отсрочках от призыва по мобилизации продолжается, идет согласование.

11:22. Глава МОК Томас Бах: российские и белорусские спортсмены, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

11:02. РБК: денежные переводы россиян в соседние страны в 2022-м побили многолетние рекорды.

10:50. Италия и Франция договорились закупить около 700 зенитных ракет Aster-30, сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на источники. Эти ракеты используют для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T, которые страны намерены поставить Киеву. Издание уточняет, что часть ракет останется у Италии и Франции. Сколько конкретно будет поставлено на Украину, неизвестно.

10:36. Четыре члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии требуют от президента Джо Байдена объяснить поставки танков «на другой конец света».

10:35. Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем из-за Тайваня в 2025 году.

10:34. Посол Украины во Франции сообщил, что страны Запада пообещали Украине 321 танк.

10:32. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, когда говорила о войне Европы против России, не хотела спровоцировать дискуссию в том виде, в котором она ведется «в некоторых социальных сетях», заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. По его словам, Бербок хотела подчеркнуть единство союзников.

10:31. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продолжать диалог с российскими властями, несмотря на критику такой политики.

10:31. Посольство России в США назвало «вмешательством во внутренние дела» и «антироссийским высказыванием» реакцию Госдепа США на ликвидацию Московской Хельсинской группы.

10:29. G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из России на уровне $100–110.