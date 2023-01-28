Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 339-й

Последние новости и заявления 28 января

Минобороны РФ сообщило о 14 погибших из-за обстрела больницы в ЛНР. Верховный Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) покинул свой пост после признания его Минюстом иноагентом. Игорь Стрелков отказался воевать в ЧВК «Вагнер» из-за аудиосообщения Евгения Пригожина. G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100–110. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:48. Швеция по-прежнему стремится в НАТО, несмотря на осложнение отношений с Анкарой, сообщает Associated Press.

22:36. Верховный Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) покинул свой пост. Накануне Минюст признал его иностранным агентом.

22:22. Испания отправит танки Leopard 2 уже весной, передает слова министра обороны страны Маргариты Роблес RTVE.

22:10. Германский оборонный концерн Rheinmetall, который производит танки Leopard, обсуждает с американской компанией Lockheed Martin вопрос производства американских РСЗО HIMARS в Германии. Об этом Reuters сообщил глава концерна Армин Паппергер.

21:26. Глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне допустил, что ситуация на европейском рынке природного газа станет более напряженной в 2023 году. Он отметил, что главной проблемой для Европы могут стать поставки дизельного топлива.

20:58. Четыре судна доставят украинское продовольствие в Китай, Бангладеш и Турцию, сообщает Совместный координационный центр.

20:54. Корейский концерн Hyundai находится в диалоге с Минпромторгом и правительством Санкт-Петербурга о возобновлении работы петербургского завода. Об этом заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хёнчхоль.

20:42. Миссия России в ООН назвала США соучастниками военного преступления Украины в Новоайдаре.

20:34. В Краснограде Харьковской области переименовали улицы Пушкина и Лермонтова, сообщило местное издание «Статус-кво». Им присвоят наименования Спортивной и Проездной соответственно.

20:21. С украинской стороны на границе сосредоточено 17 тыс. военных, сообщили в погранкомитете Белоруссии.

20:04. Минобороны Британии опасается, что танки Challenger попадут в руки российских военных на поле боя, сообщает газета The Sun.

19:45. Замглавы минфина США на следующей неделе отправится в Турцию и ОАЭ обсуждать обход Россией западных санкций, пишет Reuters.

19:29. Олимпийский комитет Украины 3 февраля на внеочередной генеральной ассамблее организаци обсудит возможность бойкота Игр в Париже.

19:00. Спикер воздушных войск ВСУ опроверг заявления о требуемых Украине 24 истребителях в интервью El Pais, объяснив ошибку трудностями перевода. Он добавил, что Украине нужно не 24 истребителя, а около 180.

18:41. Ассоциация футбола Украины (АФУ) обратилась в UEFA и FIFA с призывом запретить российским клубам проводить товарищеские матчи с иностранными командами на сборах в Турции.

18:24. Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрём сообщил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен.

18:07. Минобороны РФ: ВСУ утром нанесли намеренный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате 14 человек погибли, 24 пострадали.

17:45. Памятник Пушкину будет демонтирован в селе Беленченковка Миргородского района Полтавской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Коло ньюс».

17:26. Премьер Венгрии Орбан осудил решение Германии о передаче танков Украине. Он полагает, что такие действия приближают немцев к непосредственному участию в конфликте.

17:17. Игорь Стрелков отказался воевать в ЧВК «Вагнер» из-за аудиосообщения Евгения Пригожина, в котором тот назвал два варианта пути Стрелкова в ЧВК.

16:20. Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной, сообщили в госпогранслужбе Украины.

16:01. Медведев: если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху.

15:53. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: несть числа дуракам во властных структурах Европы. Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м».

15:44. «Укртрансгаз» сертифицируют как оператора газохранилищ по европейским правилам, сообщил председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

15:17. Национальный олимпийский комитет Китая считает, что все спортсмены должны допускаться до международных соревнований на равных условиях, и готов продолжать обсуждение участия атлетов из России и Белоруссии в Азиатских играх.

15:10. В Белгороде запустят Центр по патриотическому воспитанию молодежи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

15:01. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто: поставки Украине оружия предотвращают третью мировую войну.

14:33. Власти Украины рассчитывают получить от своих международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Об этом газете El Pais сообщил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

14:11. Украина ведет в ускоренном режиме переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

13:43. Шольц пообещал жителям Германии тщательно взвешивать все шаги по Украине. По его словам, немецкое правительство принимает решения, которые согласовываются на международном уровне.

13:02. Будапешт потребовал исключить из санкций ЕС руководителей некоторых компаний и трех министров, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов. Решение по этому вопросу может быть принято в марте. Также, по данным издания, премьер Венгрии Виктор Орбан предлагал смягчить ограничения, в частности эмбарго на импорт нефти.

12:48. Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы.

12:25. Израиль помогает Украине «закулисно, и гораздо больше, чем известно», заявил израильский посол в Германии Рон Прозор, комментируя вопрос об отказе от поставок военной помощи Киеву.

12:00. Москва и Анкара приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба, сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

11:45. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном и назвавшего ее «ничейной землей».

11:31. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над проектами законов об отсрочках от призыва по мобилизации продолжается, идет согласование.

11:22. Глава МОК Томас Бах: российские и белорусские спортсмены, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

11:02. РБК: денежные переводы россиян в соседние страны в 2022-м побили многолетние рекорды.

10:50. Италия и Франция договорились закупить около 700 зенитных ракет Aster-30, сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на источники. Эти ракеты используют для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T, которые страны намерены поставить Киеву. Издание уточняет, что часть ракет останется у Италии и Франции. Сколько конкретно будет поставлено на Украину, неизвестно.

10:36. Четыре члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии требуют от президента Джо Байдена объяснить поставки танков «на другой конец света».

10:35. Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем из-за Тайваня в 2025 году.

10:34. Посол Украины во Франции сообщил, что страны Запада пообещали Украине 321 танк.

10:32. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, когда говорила о войне Европы против России, не хотела спровоцировать дискуссию в том виде, в котором она ведется «в некоторых социальных сетях», заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. По его словам, Бербок хотела подчеркнуть единство союзников.

10:31. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продолжать диалог с российскими властями, несмотря на критику такой политики.

10:31. Посольство России в США назвало «вмешательством во внутренние дела» и «антироссийским высказыванием» реакцию Госдепа США на ликвидацию Московской Хельсинской группы.

10:29. G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из России на уровне $100–110.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 338-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...