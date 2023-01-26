The Telegraph: Великобритания опасается эскалации конфликта в случае поставок самолетов Украине

Великобритания не рассматривает отправку самолетов Украине, поскольку это может привести к эскалации конфликта. Об этом газете The Telegraph сообщил источник в военно-воздушных силах Великобритании.

Кроме того, источник отметил, что обучение украинских военных управлению истребителем Typhoon, который состоит на вооружении Великобритании, может занять годы. «Украинские военные используют бывшие российские самолеты, поэтому обучение управлению Typhoon, вероятно, займет годы. Решением могла бы стать поставка бывших российских самолетов от других стран, например из Польши»,— сказал источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель Typhoon

Фото: Vadim Ghirda / AP Истребитель Typhoon

Фото: Vadim Ghirda / AP

25 января Германия и США объявили о планах поставить Украине тяжелые танки. Страны Запада согласовывали поставки Leopard и Abrams несколько недель. Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помимо танков ВСУ необходимы ракеты большой дальности, артиллерия и самолеты. Советник министра обороны Украины Юрий Сак в тот же день добавил, что Киев будет настаивать на приобретении западных истребителей четвертого поколения, таких как американский F-16.

Подробнее о военной помощи Украине со стороны Запада — в материале «Ъ» «Танк точно».

Лусине Баласян