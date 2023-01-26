Politico: Запад обсуждает поставки Украине реактивных истребителей

Западные военные чиновники обсуждают поставки истребителей Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Саму дискуссию инициировал Киев при поддержке стран Балтии.

Как пишет Politico, обсуждение поставок истребителей будет более сложным, чем дискуссия вокруг танков. Несколько европейских дипломатов сообщили изданию, что в их странах поставка истребителей Киеву больше не считается плохой идеей. При этом среди союзников Украины сохраняются опасения, что этот шаг может привести к большей эскалации конфликта, отмечает газета.

«Следующим естественным шагом будут истребители»,— сказал один из собеседников Politico. Еще один источник издания заявил, что сейчас поставка истребителей «совершенно немыслима», но добавил, что к этому обсуждению могут вернуться через две-три недели.

По информации Politico, Белый дом сообщил Киеву, что передача истребителей сейчас невозможна. Однако, как отмечает издание, ранее в США также отказывались поставлять системы залпового огня HIMARS и боевые танки, но в итоге это вооружение было передано Украине.

25 января Германия и США анонсировали поставки тяжелых танков Leopard 2 и Abrams Украине, также о планах поставить тяжелое вооружение сообщили другие страны. После президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ также необходимы самолеты, артиллерия и ракеты большой дальности. В Минобороны Украины в тот же день рассказали, что ведомство будет настаивать на приобретении истребителей четвертого поколения, таких как американский F-16.

О готовности поставить истребители говорили в Нидерландах и Словакии. В свою очередь, по информации The Telegraph, в Минобороны Великобритании опасаются, что передача истребителей приведет к большей эскалации конфликта.

Как США и другие страны НАТО помогут Украине подготовиться к весеннему контрнаступлению — в материале «Танк точно».

Олеся Павленко