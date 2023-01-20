Нидерланды рассмотрят передачу Украине истребителей F-16

Правительство Нидерландов рассмотрит возможность поставок истребителей F-16 на Украину, если получит соответствующую просьбу. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель F-16

Фото: Marcel Van Hoorn / Pool / Reuters Истребитель F-16

Фото: Marcel Van Hoorn / Pool / Reuters

Господин Хукстра сказал, что на поставку обычного оборудования «нет табу». Однако, по его словам, Нидерланды отправляют только те наименования, которые запрашивает Украина. Сейчас же Киеву в первую очередь нужно тяжелое вооружение — современные боевые танки. Польша и Финляндия хотят отправить на Украину немецкие танки Leopard 2, но им нужно разрешение Германии.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна готова оплатить транспортировку танков на Украину, но доставка должна осуществляться в рамках коалиции Европы или НАТО.

«Это, безусловно, то, что мы готовы сделать,— сказала она Bloomberg.— Мы ждем позицию Германии по этому поводу».

Германия готова поставить на Украину танки и разрешить это делать другим странам, если США отправят туда свои танки Abrams. Но Соединенные Штаты против. По данным СМИ, главы оборонных ведомств США и Германии так и не смогли решить вопрос о поставках Leopard 2 на Украину. Они провели переговоры в преддверии встречи членов НАТО, которая пройдет сегодня, 20 января, на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Ожидается, что на ней союзники примут решение о танках для Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек