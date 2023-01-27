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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Германии исключил поставку Украине истребителей

Поставка Украине боевых самолетов исключена, об этом не может быть и речи, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, радиус действия истребителей не такой, как у боевых танков, которые Германия уже согласилась поставить.

Борис Писториус

Борис Писториус

Фото: Reuters

Борис Писториус

Фото: Reuters

«Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь»,— сказал господин Писториус Sueddeutsche Zeitung.

25 января аналогичную позицию высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заверил: Германия не намерена направлять истребители Киеву, подчеркнув, что позиция Берлина неизменна «ни сейчас, ни в будущем».

В тот же день Германия и США анонсировали отправку Украине танков Leopard и Abrams. Прежде союзники Киева не отправляли ВСУ тяжелые танки западного производства. Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается в самолетах, артиллерии и ракетах большой дальности. В Минобороны Украины позже добавили, что настаивают на приобретении истребителей четвертого поколения, таких как F-16.

О готовности поставить истребители говорили в Нидерландах и Словакии. В свою очередь, по информации The Telegraph, в Минобороны Великобритании опасаются, что передача истребителей приведет к большей эскалации конфликта. Как сообщала Politico, западные военные чиновники обсуждают вопрос поставок истребителей Украине, однако дискуссия усложняется из-за рисков эскалации.

Подробнее о наращивании военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Танк точно».

Лусине Баласян

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