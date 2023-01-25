Словакия готова обсудить передачу Украине своих МиГ-29

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна в случае одобрения союзников готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии»,— сказал господин Надь на брифинге (цитата по агентству УНИАН).

Он добавил, что правительство Словакии будет учитывать заинтересованность правительства Украины. Также будет учтена позиция стран-союзников.

«Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их (истребители.— "Ъ") именно Украине»,— отметил министр.

Ранее 25 января Словакия объявила о готовности поставить Киеву танки Т-72 при получении взамен западной техники.

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Дарья Эрозбек