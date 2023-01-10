Главные новости за 10 января. Кубань, Крым, Адыгея

Зимний театр Сочи закрыли на реконструкцию на неопределенный срок после обнаружения повреждения одной из конструкций. В связи с этим проведение всех мероприятий переносится на другие даты.

В Новокубанске сгорел архив управления Федеральной службы исполнения наказаний. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог, в результате которого сгорело от 500 до 800 дел бывших заключенных.

Армавирская бумажная фабрика взыскала по договору займа почти 203 млн руб. с фирмы, связанной с ГК «Индустриальный союз Кубани» бизнесмена Олега Мкртчяна.

СКР начал проверку после обрыва троса и падения лифта с пассажиркой в Краснодаре в доме на ул. Зиповской.

Краснодар, ранее занимавший 14-е место в рейтинге городов с высоким качеством жизни, по итогам 2022 года выпал из топ-30. Об этом говорится в итогах исследования Финансового университета при Правительстве РФ.

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании активов кубанского миллиардера Олега Дерипаски в доход государства.

В Новороссийске заместители главы города Татьяна Воронина и Роман Козка оставили должности. Причины увольнения официально не разглашаются.

Руководство розничной сети «Магнит» назначило новым директором по электронной коммерции бывшего исполнительного директора Delivery Club Гюванча Донмеза.

Снятый в Сочи фильм «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории. Суммарные кассовые сборы картины по стране превысили 3 млрд руб. В Краснодарском крае с 1 января фильм собрал 144,4 млн руб.

Читайте нас в Telegram