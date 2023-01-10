Два вице-мэра Новороссийска покинули свои посты

В Новороссийске заместители главы города Татьяна Воронина и Роман Козка оставили должности. Сведения об этом размещены на сайте администрации Новороссийска. Причины увольнения официально не разглашаются.

Татьяна Воронина занимала свой пост с 2018 года. Она курировала вопросы внутренней политики, делопроизводства, ведомственного контроля и организационной работы. В настоящий момент исполняющим обязанности замглавы по данным вопросам назначен 50-летний экс-помощник прокурора Новороссийска Дмитрий Приймак. В 1995 году он окончил Кубанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Роман Козка с марта 2022 года в должности вице-мэра курировал правовое управление, осуществлял контроль за городским хозяйством и пр. Исполнять обязанности замглавы города вместо господина Козки будет начальник правового управления города Людмила Гребенюк. Уроженка Новороссийска в 2005 окончила Кубанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Анастасия Донскова

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