Миллионы крутят в рулоны

Армавирская бумажная фабрика взыскала по договору займа почти 203 млн руб. с ООО «Армавир Точмашприбор», входящего в группу компаний Индустриального союза Кубани. Долг возник в результате договора займа, выросшего за счет процентов и неустойки более чем вдвое. Ответчик входит в холдинг, связанный с осужденным предпринимателем и бывшим членом совета директоров ФК «Кубань» Олегом Мкртчаном. Эксперты считают, что шансы бумажной фабрики на фактическое взыскание долга невелики, так как должник подал заявление о собственном банкротстве, а его головная компания уже проходит процедуру конкурсного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yarosonline.ru Фото: yarosonline.ru

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО «Армавирская бумажная фабрика» к ООО «Армавир Точмашприбор» о взыскании 202,7 млн руб. Как отмечается в судебном акте, требования возникли из договора займа, заключенного ответчиком в 2015 году с Русской горнометаллургической компанией. Заем в размере 100 млн руб. был выдан под 20% годовых, средства должны были быть возвращены до 2019 года. Однако ООО «Армавир Точмашприбор» ни сумму займа, ни проценты не возвратило, говорится в документе, что и стало поводом для обращения в суд. Права требования по договору перепродавались и в итоге в июне 2022 года оказались у Армавирской бумажной фабрики.

В процессе «Армавир Точмашприбор» делал заявление о фальсификации документов, но потом отозвал его. Рассмотрев дело, суд счел иск обоснованным и взыскал с ООО «Армавир Точмашприбор» 75 млн руб. основного долга, которые фактически были перечислены по договору, свыше 118 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и более 9,5 млн руб. неустойки.

Как отмечается на сайте Армавирской бумажной фабрики, компания зарегистрирована в июне 2020 года, под торговой маркой ВИВО она выпускает салфетки, полотенца, туалетную бумагу и носовые платки из целлюлозы.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Армавир Точмашприбор» входит в группу компаний ООО «Индустриальный союз Кубани» (ИСК). Уставный капитал фирмы — 22 млн руб. Доход общества по итогам 2021 года — 2,4 млн руб. В ноябре 2022 года ООО «Армавир Точмашприбор» попросил Арбитражный суд Краснодарского края признать себя банкротом, арбитраж принял заявление к рассмотрению.

В группе ИСК также состоит и ООО «ИСК-Инвест», которое с 2009 по 2016 год было основным акционером НАО «ФК “Кубань”» и находилось под контролем основателя украинского холдинга «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана, входившего в совет директоров клуба. ООО «Индустриальный союз Кубани» зарегистрировано в Армавире в 2005 году. По данным СПАРК, ИСК владеет полностью или частично, в том числе и опосредованно, акциями и долями 15 обществ, среди которых «Армавирточмашприбор», «ИСК Девелопмент групп», «ИСК-Инвест».

В начале 2021 года ИСК был признан банкротом, сейчас в отношении него ведется конкурсное производство. Минувшей весной «Ъ-Кубань» сообщал, что конкурсный управляющий ИСКа пытался привлечь к субсидиарной ответственности его учредителей, а также бывшего руководителя — Олега Мкртчана, вменяя им долги компании в размере 12,2 млрд руб. При этом учредители уже признаны банкротами. В ходе военных действий на юго-востоке Украины бизнес господина Мкртчана пострадал, и бизнесмен отказался от финансирования ФК «Кубань». В 2019 году суд в Москве приговорил предпринимателя к девяти годам колонии, признав его виновным в хищении более 1 млрд руб. кредитов Внешэкономбанка, выделенных для развития корпорации.

Получить оперативные комментарии у сторон по делу о взыскании с «дочки» ИСКа 202,7 млн руб. «Ъ-Кубань» не удалось: указанные в открытом доступе телефоны компаний не отвечали.

Член ассоциации юристов России Евгения Мешкова считает, что в случае банкротства «Армавир Точмашприбора» перспективы фактического взыскания отсуженных 202 млн руб.— минимальные, в том числе и потому, что конкурсное производство ведется в отношении его учредителя. Юрист Мария Спиридонова указывает на то, что сумма исков к компании значительно превышает сумму предъявляемых ею требований, при этом сумма текущих исполнительных производств значительна.

Относительно вопроса о фальсификации доказательств, поставленного ответчиком в ходе процесса, эксперты поясняют, что сторона, сделавшая такое заявление, как правило, отказывается от него, если понимает, что при проверке судом его обоснованности не сможет доказать соответствующий факт.

Эксперт юридической компании «Центральный округ» Анна Кононова отмечает, что до недавнего времени суды практически не реагировали на заявления о фальсификации с уголовно-правовой точки зрения и не сообщали об их судьбе правоохранителям, однако все изменилось с начала 2022 года, когда Верховный суд указал нижестоящим судам на обязанность направлять информацию по соответствующим заявлениям в следственные органы.

Михаил Волкодав

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