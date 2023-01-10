Зимний театр Сочи закрыли из-за повреждения одной из конструкций

Зимний театр Сочи закрыли на реконструкцию на неопределенный срок после обнаружения повреждения одной из конструкций. В связи с этим с 7 января проведение всех мероприятий переносится на другие даты, сообщается на сайте Сочинского концертно-филармонического объединения.

5 января в здании Зимнего театра началась подготовка к инженерным изысканиям для разработки проекта по реконструкции здания. Сообщается, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии Сочи предписала проверить состояние объекта МАУК «СКФО» Зимний театр.

При осмотре специалисты выявили повреждения одной из конструкций. Предварительно, на их образование повлияли причины природного и техногенного характера.

В августе 2021 года из-за оползневых процессов в фундаменте и стенах Зимнего театра в Сочи появились трещины. Тогда глава курорта Алексей Копайгородский сообщил, что в замене также нуждается кровля театра, партер и кресла в зале.

В октябре 2022 года мэрия Сочи начала искать подрядчика для разработки проекта ремонтно-реставрационных работ Зимнего театра. Начальная стоимость контракта составляет 56,9 млн руб.

Зимний театр в Центральном районе Сочи является памятником архитектуры федерального значения. Его строили в 1934–1937 годах по проекту архитектора Константина Чернопятова. Здание опоясывают 88 колонн. Зрительный зал рассчитан на 946 мест.

Татьяна Ручкина

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