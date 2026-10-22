Цена нефти Brent впервые с мая поднялась выше $113 за баррель

Причинами роста цен стали отсутствие договоренностей между США и Ираном по Ормузскому проливу, а также регулярные атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии. По данным агентства S&P Global, на спотовом рынке Brent с начала июля прибавила почти 90%, приблизившись к $130 за баррель из-за высоких рисков срывов поставок.