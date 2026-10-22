Цена нефти Brent впервые с мая поднялась выше $113 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $113 за баррель впервые с 5 мая. На торгах Лондонской биржи ICE котировки поднимались более чем на 4%.
К 20:50 мск 22 октября цена Brent увеличилась на 4,19%, достигнув $113,38 за баррель, после чего рост замедлился до 4,04%, а стоимость снизилась до $113,22.
По данным торгов, в 23:30 мск котировки находились на отметке $112,72 за баррель, после чего возобновили рост и к 23:50 поднимались до $112,93 за баррель.
Причинами роста цен стали отсутствие договоренностей между США и Ираном по Ормузскому проливу, а также регулярные атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии. По данным агентства S&P Global, на спотовом рынке Brent с начала июля прибавила почти 90%, приблизившись к $130 за баррель из-за высоких рисков срывов поставок.