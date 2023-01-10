Директором по электронной коммерции «Магнита» стал экс-руководитель Delivery Club

«Магнит» назначил новым директором по электронной коммерции бывшего исполнительного директора Delivery Club Гюванча Донмеза. Об этом сообщила пресс-служба сети.

Фото: пресс-служба "Магнита"



С 1999 года Гюванч Донмез работал в компании Procter&Gamble. Там он прошел путь от ассистента бренд-менеджера до директора по маркетингу компании в Восточной Европе. В 2012–2014 годах он был директором по маркетингу Samsung Electronics в России, Украине, Беларуси и Казахстане. После он работал гендиректором мастер-франчайзи бренда Domino’s Pizza. На этой должности за 2,5 года он увеличил выручку компании в восемь раз и обеспечил ее успешный выход на IPO на Лондонской фондовой бирже. В 2019 году Донмез стал исполнительным директором Delivery Club.

На новой работе он будет отвечать за формирование стратегии и масштабирование цифровых каналов продаж, формирование и развитие инфраструктуры электронной коммерции. Также в его задачи будет входить достижение выполнения ключевых финансовых показателей электронной коммерции.

Татьяна Ручкина

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