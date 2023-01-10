Минюст Украины конфискует активы кубанского миллиардера Олега Дерипаски

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о взыскании активов кубанского миллиардера Олега Дерипаски в доход государства. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на украинского министра юстиции Ирину Мудрую.

Как утверждает госпожа Мудрая, некоторые предприятия бизнесмена, расположенные на территории Украины, работают в пользу военно-промышленного комплекса РФ. В частности, речь идет о Николаевском глиноземном заводе, Глуховском карьере карцитов и сервисном центре «Металлург». Вырученные в результате изъятия активов Олега Дерипаски средства пойдут на восстановление Украины, сообщила Ирина Мудрая.

Персональные санкции, предложенные Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), против Олега Дерипаски утвердил президент Украины Владимир Зеленский в октябре прошлого года. Весной власти Украины приняли закон о конфискации активов граждан, поддерживающих спецоперацию. Санкции против Олега Дерипаски также ввели страны Евросоюза, Канада и Великобритания.

В 2021 году кубанский миллиардер занял 37-е место в списке Forbes. Его состояние оценили в $3,8 млрд. Бизнесмен владеет активами En+, группы ГАЗ, «Ингосстраха», «Аэродинамики» и агрохолдинга «Кубань».

Анастасия Донскова

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