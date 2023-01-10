Исследование: Краснодар за год резко опустился в рейтинге городов с высоким качеством жизни

Краснодар, ранее занимавший 14-е место в рейтинге городов с высоким качеством жизни, по итогам 2022 года выпал из топ-30. Об этом говорится в итогах исследования Финансового университета при Правительстве РФ.

Мониторинг, проводимый вузом, показал, что по итогам минувшего года лучшими городами России по качеству жизни стали Москва, Сочи и Грозный. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск и Череповец.

В 2021 году Краснодар занял в рейтинге 14-е место, в 2020 году — находился на 17-й позиции, в этом году он не попал в топ-30. Кроме Сочи, в тридцатку лучших городов по качеству жизни из кубанских попал также Новороссийск, заняв в нем 26-е место.

Индекс качества жизни рассчитывался на основании данных социологического мониторинга настроений граждан, проводимого среди жителей городов с населением более 250 тыс. человек. В частности, исследовалась потребительская активность, качество медобслуживания, способность жителей города купить жилье, состояние экологии в городе, качество работы образовательных учреждений, предприятий ЖКХ, состояние дорог, общественного транспорта, уровень бытового насилия, злоупотребления алкоголем, преступности, конфликтности и тревожности в обществе и ряд других показателей.

Михаил Волкодав

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