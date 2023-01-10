СКР начал проверку после обрыва троса и падения лифта с пассажиркой в Краснодаре

В Краснодаре по факту использования неисправного лифта, который сорвался с 13-го этажа многоквартирного дома на улице Зиповской с девушкой внутри, проведут доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«7 и 8 января 2023 года в то время, когда в кабине лифта находились граждане, дважды происходили кратковременные непредусмотренные остановки лифта во время движения. Данные обстоятельства могли быть вызваны неисправностью механизма указанного лифта»,— говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, ранее в СМИ были опубликованы сообщения о работе неисправного лифта в данном жилом доме. 7 января грузовой лифт с девушкой-пассажиром сорвался с 13-го этажа 25-этажного жилого дома, но остановился на 12-м этаже благодаря сработавшей защите. В следственном управлении СКР по краю отметили, что потерпевшая получила травму и находится в шоковом состоянии после произошедшего. Как сообщили жители дома, два лифта в многоэтажном доме ломаются регулярно, а пассажирский не работает с декабря.

В рамках проверки следователи изучат техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифта. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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