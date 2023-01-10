Снятый в Сочи фильм «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Суммарные кассовые сборы фильма «Чебурашка», снятого в Сочи, по стране превысили 3 млрд руб. В Краснодарском крае с 1 января прошло 4 тыс. показов кинокартины, которые посетили 385,6 тыс. человек. В регионе фильм собрал 144,4 млн руб., говорится на сайте единой информационной системы «Фонда кино».

Всего с 1 января на прокате 20 фильмов кинотеатры Краснодарского края заработали 204,8 млн руб. В новогодние каникулы регион принес кинопрокатчикам России 4,8% кассовых сборов. Второе место по популярности в регионе занял мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5». Его за 1,5 тыс. сеансов посетили 53,8 тыс. человек. Фильм собрал 18,3 млн руб. кассовых сборов. Третье место в рейтинге популярных фильмов в прокате на Кубани заняла картина «Мира» — за 799 сеансов ее посетили 21,4 тыс. человек. Фильм собрал в прокате 8,9 млн руб.

В топ-10 кинокартин по кассовым сборам на Кубани также вошли «Непослушник 2» (8,6 млн руб.), «Чук и Гек. Большое приключение» (5,2 млн руб.), «Елки 9» (5 млн руб.), «Бывшие. Happy end» (4,2 млн руб.), «Елки-иголки» (1,6 млн руб.), «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» (1,2 млн руб.) и «Ламборгини: человек-легенда» (1,1 млн руб.)

Картина режиссера Дмитрия Дьяченко вышла в прокат 1 января. Как сообщал «Ъ-Кубань», фильм снимался в Сочи с 20 сентября 2021 года. Съемки проходили на морской набережной, в парке «Дендрарий» и санатории «Орджоникидзе», а также в Кисловодске и Пятигорске. Созданием фильма занимались студии Yellow, Black and White и START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС.

Татьяна Ручкина

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