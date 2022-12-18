Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за выходные 17 — 18 декабря

Сборная Аргентины — чемпион мира по футболу. Лионель Месси забил на 23 минуте с пенальти, в добавленное время, сделав счет в игре 3:2 (108 минута), и после в серии пенальти — он открывал серию пенальти в составе аргентинской сборной с капитанской повязкой на руке. Среди французских футболистов отличился Килиан Мбаппе — 80 минута (с пенальти), 81-я минута и 118 (вновь — с пенальти). Серия пенальти закончилась со счетом 4:2. Игра прошла на стадионе «Лузаил Айконик».

Фотогалерея

Аргентина — чемпион

Предыдущая фотография
Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа)

Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа)

Фото: Reuters / Paul Childs

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Lee Smith

Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне)

Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне)

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева)

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева)

Фото: Reuters / Paul Childs

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Paul Childs

Сборная Аргентины празднует первый гол

Сборная Аргентины празднует первый гол

Фото: Reuters / Carl Recine

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне)

Фото: Reuters / Lee Smith

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции

Фото: Reuters / Carl Recine

Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария

Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции

Фото: Reuters / Paul Childs

Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани

Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Carl Recine

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе

Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе

Фото: Reuters / Carl Recine

Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти

Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Сборная Аргентины празднует победу

Сборная Аргентины празднует победу

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Президент Франции Эмманюель Макрон поддерживает игроков сборной после поражения

Президент Франции Эмманюель Макрон поддерживает игроков сборной после поражения

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны

Фото: Reuters / Molly Darlington

Нападающий Килиан Мбаппе после проигрыша

Нападающий Килиан Мбаппе после проигрыша

Фото: Manu Fernandez / AP

Следующая фотография
1 / 22

Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа)

Фото: Reuters / Paul Childs

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Lee Smith

Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне)

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева)

Фото: Reuters / Paul Childs

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Paul Childs

Сборная Аргентины празднует первый гол

Фото: Reuters / Carl Recine

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне)

Фото: Reuters / Lee Smith

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции

Фото: Reuters / Carl Recine

Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции

Фото: Reuters / Paul Childs

Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Carl Recine

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе

Фото: Reuters / Carl Recine

Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Сборная Аргентины празднует победу

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Президент Франции Эмманюель Макрон поддерживает игроков сборной после поражения

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны

Фото: Reuters / Molly Darlington

Нападающий Килиан Мбаппе после проигрыша

Фото: Manu Fernandez / AP

Смотреть

В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 100 рейсов из-за снегопада. Ночью на столицу обрушился снегопад, потом его интенсивность спала, к вечеру 18 декабря снег прекратился. После ночи глубина сугробов в столице составляла от 33 до 38 см, за сутки выпала примерно третья часть месячной нормы осадков.

Фотогалерея

Снегопад в Москве

Предыдущая фотография
Москвичи в заснеженном дворе

Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичка идет по сугробам

Москвичка идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москвички идут кататься на лыжах

Москвички идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 12

Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичка идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москвички идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Смотреть

Белгород и его окрестности подверглись атаке беспилотников, сработала система противовоздушной обороны. В результате восемь человек получили ранения, один — погиб, 60 квартир и 32 машины получил повреждения.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил группировку войск «на передовой» в зоне военной операции. Ведомство утверждает, что он встретился с военными и заслушал доклады командующих. Российские власти второй раз подряд публикуют сообщения о работе по военной операции в 5:00.

Украинские власти весной пытались организовать атаку на начальника Генштаба России Валерия Герасимова, сообщили источники The New York Times. Утверждается, что Вашингтон пытался отговорить Киев. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил информацию о попытке убийства российского генерала.

«Роскосмосу» потребуется около одного месяца на ускоренную отправку к МКС корабля «Союз» взамен поврежденного, сообщил источник «РИА Новости». Решение по этому вопросу не принималось.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...