Главные новости за выходные 17 — 18 декабря

Сборная Аргентины — чемпион мира по футболу. Лионель Месси забил на 23 минуте с пенальти, в добавленное время, сделав счет в игре 3:2 (108 минута), и после в серии пенальти — он открывал серию пенальти в составе аргентинской сборной с капитанской повязкой на руке. Среди французских футболистов отличился Килиан Мбаппе — 80 минута (с пенальти), 81-я минута и 118 (вновь — с пенальти). Серия пенальти закончилась со счетом 4:2. Игра прошла на стадионе «Лузаил Айконик».
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Аргентина — чемпион
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