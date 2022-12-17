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Коммерсантъ FM
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NYT: Украина весной пыталась убить начальника Генштаба РФ Герасимова

Украинские власти пытались организовать атаку на начальника Генштаба России Валерия Герасимова в конце апреля, сообщили источники The New York Times (NYT). Утверждается, что в тот период он «тайно планировал» отправиться на Украину. Российские власти не сообщали об этом визите господина Герасимова.

Из материала газеты неясно, куда именно планировал отправиться начальник Генштаба и посетил ли он в итоге это место. Информация о его планах приводится в контексте «рискованных визитов россиян на передовую».

Как утверждает NYT, о вероятном визите узнали американские чиновники, но решили скрыть информацию от украинцев, опасаясь нанесения ударов. Источники газеты утверждают, что Вашингтон не хотел эскалации конфликта, но Украина узнала о визите без помощи США. Как пишет NYT, Вашингтон просил Киев отменить атаку, но «сообщение пришло слишком поздно». «Мы сказали им не делать этого… Что-то вроде: "Эй, это уже слишком"»,— сказал собеседник газеты. Утверждается, что Украина в тот момент уже «начала атаку на позиции генерала», но господин Герасимов не был убит в результате удара.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Ранее на этой неделе глава государства весь день провел в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции, сообщал Кремль. На встрече в том числе присутствовал Валерий Герасимов.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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