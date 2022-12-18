В Белгороде в результате обстрела повреждения получили 60 квартир и 32 машины

Врио главы Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале о завершении обхода пострадавших от сегодняшнего обстрела. К 17:00, по словам чиновника, составлены акты о повреждении 60 квартир, 2 частных домов и 32 автомобилей.

Господин Демидов считает, что количество пострадавших квартир может измениться, так как не все жильцы были сегодня на месте. В пострадавшем районе работает информационный центр. «Восстановительные работы беру под личный контроль. Пока все оконные проемы, которые были повреждены в домах, затянуты пленкой»,— резюмировал Валентин Демидов.

Сегодня, 18 декабря, в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью один человек погиб, восемь ранены. Погибший мужчина работал на птицефабрике в Белгородском районе, один из корпусов которой был практически полностью разрушен. Всего в районе повреждены 11 строений и 7 автомобилей.

С 25 февраля приграничные с Украиной территории России с различной интенсивностью подвергаются обстрелам. Последний раз система ПВО срабатывала над Белгородской областью 1 декабря, когда под обстрел попали села в Валуйском районе и Шебекинском округе.

Сергей Толмачев, Воронеж