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Коммерсантъ FM
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В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 100 рейсов

В столичных аэропортах на фоне снегопада отложены или отменены 106 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на 18:35.

  • Из них во Внуково — задержаны 42, отменены 13;
  • в Домодедово — задержан 31 рейс;
  • в Шереметьево — задержаны 16 рейсов, отменены 4.

В Шереметьево ранее предупреждали о возможных задержках до 15 минут на вылет из-за непогоды.

На Москву ночью обрушился снегопад, потом его интенсивность спала, к вечеру 18 декабря снег прекратился. После ночи глубина сугробов в столице составляла от 33 до 38 см.

Мария Федотова

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