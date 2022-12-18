В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 100 рейсов

В столичных аэропортах на фоне снегопада отложены или отменены 106 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на 18:35.

Из них во Внуково — задержаны 42, отменены 13;

во Внуково — задержаны 42, отменены 13; в Домодедово — задержан 31 рейс;

в Шереметьево — задержаны 16 рейсов, отменены 4.

В Шереметьево ранее предупреждали о возможных задержках до 15 минут на вылет из-за непогоды.

На Москву ночью обрушился снегопад, потом его интенсивность спала, к вечеру 18 декабря снег прекратился. После ночи глубина сугробов в столице составляла от 33 до 38 см.

Мария Федотова