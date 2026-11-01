Лучшие фото октября

Воскресенье, 01.11.2026
Радио «ЪFM»
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Выпуск газеты №203
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Участник французской рок-группы Rockets Фабрицио Кьярелли на концерте в клубе «Графит»
Антон Великжанин / Коммерсантъ
Участники саммита «Россия — Африка» на совместном фотографировании
Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом пленарного заседания форума «Россия — Африка»
Зампред правительства Александр Новак перед началом пленарного заседания форума «Россия — Африка»
Слева направо: зампред правительства Александр Новак, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников перед встречей Владимира Путина с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой
Журналисты в пресс-центре саммитов Форума стран — экспортеров газа и «Россия — Африка»
Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан (слева) перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Участник форума «Россия — Африка» на выставочной экспозиции в Гостином дворе
Зампред правительства Татьяна Голикова на встрече глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге
Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин (в центре) и замруководителя администрации президента Максим Орешкин (слева) перед встречей со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (слева) и помощник президента Юрий Ушаков перед встречей Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на брифинге в рамках медиафорума «Россия — Африка»
Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов перед началом заседания клуба «Валдай»
Слева направо: министр цифрового развития Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент РАН Геннадий Красников перед началом заседания правительства
Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Министр культуры Ольга Любимова перед началом переговоров глав правительств России и Китая
Председатель правительства Михаил Мишустин (справа) и зампред Госдумы Виталий Савельев на награждении господина Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Зампреды правительства Ирина Окладникова и Андрей Никитин перед началом заседания правительства
У здания Госдумы
Заместитель председателя правительства России — министр финансов Антон Силуанов и депутат Ольга Степченко (слева) перед встречей с членами фракции «Новые люди» в Госдуме