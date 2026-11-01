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Выпуск газеты №203

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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Фото

Лучшие фото октября

Запоминающиеся кадры месяца
Концерт группы Rockets, саммит «Россия — Африка», выставка Ивана Айвазовского и другие события месяца — в фотогалерее «Ъ».
Участник французской рок-группы Rockets Фабрицио Кьярелли на концерте в клубе «Графит»
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Участник французской рок-группы Rockets Фабрицио Кьярелли на концерте в клубе «Графит»

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Участники саммита «Россия — Африка» на совместном фотографировании
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Участники саммита «Россия — Африка» на совместном фотографировании

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом пленарного заседания форума «Россия — Африка»
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом пленарного заседания форума «Россия — Африка»

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Зампред правительства Александр Новак перед началом пленарного заседания форума «Россия — Африка»
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Зампред правительства Александр Новак перед началом пленарного заседания форума «Россия — Африка»

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Слева направо: зампред правительства Александр Новак, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников перед встречей Владимира Путина с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой
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Слева направо: зампред правительства Александр Новак, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников перед встречей Владимира Путина с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Журналисты в пресс-центре саммитов Форума стран — экспортеров газа и «Россия — Африка»
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Журналисты в пресс-центре саммитов Форума стран — экспортеров газа и «Россия — Африка»

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан (слева) перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
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Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан (слева) перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Участник форума «Россия — Африка» на выставочной экспозиции в Гостином дворе
8/458/45

Участник форума «Россия — Африка» на выставочной экспозиции в Гостином дворе

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Зампред правительства Татьяна Голикова на встрече глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге
9/459/45

Зампред правительства Татьяна Голикова на встрече глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Президент России Владимир Путин (в центре) и замруководителя администрации президента Максим Орешкин (слева) перед встречей со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
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Президент России Владимир Путин (в центре) и замруководителя администрации президента Максим Орешкин (слева) перед встречей со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (слева) и помощник президента Юрий Ушаков перед встречей Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом
11/4511/45

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (слева) и помощник президента Юрий Ушаков перед встречей Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки
12/4512/45

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на брифинге в рамках медиафорума «Россия — Африка»
13/4513/45

Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на брифинге в рамках медиафорума «Россия — Африка»

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов перед началом заседания клуба «Валдай»
14/4514/45

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов перед началом заседания клуба «Валдай»

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Слева направо: министр цифрового развития Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент РАН Геннадий Красников перед началом заседания правительства
15/4515/45

Слева направо: министр цифрового развития Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент РАН Геннадий Красников перед началом заседания правительства

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Министр культуры Ольга Любимова перед началом переговоров глав правительств России и Китая
16/4516/45

Министр культуры Ольга Любимова перед началом переговоров глав правительств России и Китая

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Председатель правительства Михаил Мишустин (справа) и зампред Госдумы Виталий Савельев на награждении господина Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Председатель правительства Михаил Мишустин (справа) и зампред Госдумы Виталий Савельев на награждении господина Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Зампреды правительства Ирина Окладникова и Андрей Никитин перед началом заседания правительства
18/4518/45

Зампреды правительства Ирина Окладникова и Андрей Никитин перед началом заседания правительства

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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У здания Госдумы
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У здания Госдумы

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Заместитель председателя правительства России — министр финансов Антон Силуанов и депутат Ольга Степченко (слева) перед встречей с членами фракции «Новые люди» в Госдуме
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Заместитель председателя правительства России — министр финансов Антон Силуанов и депутат Ольга Степченко (слева) перед встречей с членами фракции «Новые люди» в Госдуме

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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