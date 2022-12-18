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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:38

Над Белгородом сработала система ПВО, пострадали четыре человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Пострадали четыре человека. Ранее местные СМИ сообщали громких взрывах в центре Белгорода. Telegram-канал Baza сообщил, что на несколько улиц в разных районах города упали обломки ракет.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже»,— написал господин Гладков в Telegram.

Как передает Telegram-канал «Белгород№1», жители города впервые получили СМС-сообщения об обстреле с рекомендациями спуститься в укрытие или подвал.

Последний о работе систем ПВО в небе над Белгородом сообщалось 1 декабря. В тот день под обстрел также попали села в Валуйском районе и Шебекинском округе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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