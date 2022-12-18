Шойгу проверил группировку войск «на передовой» в зоне военной операции

Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщило военное ведомство, он проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения военной операции. Министр проверил «передовые позиции», пообщался с военными и заслушал доклады командующих.

Господин Шойгу «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне специальной военной операции», сообщило Минобороны в Telegram. «На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач»,— говорится в пресс-релизе.

Глава Минобороны заслушал доклады командующих «о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях», находясь в пункте управления группировкой. Его местонахождение не раскрывается. Как отмечает ведомство, министр обратил «особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений».

Российские власти второй раз подряд публикуют сообщения о работе по военной операции в 5:00. Накануне, 17 декабря, Кремль в это же время сообщал, что президент Владимир Путин 16 декабря весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине. Местонахождение штаба не раскрывалось. Глава государства заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям.

Леонид Уварчев