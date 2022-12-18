«РИА Новости»: на отправку спасательного «Союза» к МКС потребуется месяц при необходимости

«Роскосмосу» потребуется около одного месяца на ускоренную отправку к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз» взамен поврежденного, сообщил источник «РИА Новости». Решение по этому вопросу не принималось.

Собеседник российского госагентства сообщил, что «в случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца». По его словам, на Байконуре сейчас находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24». Запуск «Союза МС-23» запланирован на 16 марта 2023 года.

«Союз МС-22» пристыкован к МКС. В состав российского экипажа входят Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. 15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Причиной повреждения могло стать попадание микрометеорита. «Роскосмос» отправил на МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для спуска.

Леонид Уварчев