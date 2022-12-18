Аргентина стала чемпионом мира по футболу

Матч между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре завершился победой аргентинской команды по итогам серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2. Аргентина становится чемпионом мира, Франция занимает второе место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs, Reuters Фото: Paul Childs, Reuters

Счет сегодняшней встречи открыл Лионель Месси (23-я минута, с пенальти, 108), став первым футболистом, забившим в матчах всех стадий мундиаля. Второй гол в составе аргентинской сборной забил Анхель Ди Мария (36). Среди французских футболистов отличился Килиан Мбаппе (80, с пенальти, 81, 118, с пенальти). Игра состоялась на стадионе «Лузаил Айконик».

Это был завершающий матч турнира, финальная часть которого проходила с 20 ноября по 18 декабря. Бронзовым призером чемпионата стала сборная Хорватии.

Андрей Сапожников