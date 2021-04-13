Регулятор США рекомендовал приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) считает необходимым приостановить использование вакцины Johnson & Johnson от коронавируса. Причиной стала информация о том, что препарат может приводить к образованию тромбов. На прошлой неделе FDA отрицало, что у вакцины есть такой побочный эффект.

В аккаунте FDA в Twitter говорится, что ведомство рекомендует «поставить на паузу» применение американской вакцины «из соображений безопасности». По состоянию на 12 апреля препаратом Johnson & Johnson в США были привиты более 6,8 млн человек. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и FDA получили данные о шести зарегистрированных в США случаях появления у вакцинированных «редкого и тяжелого типа тромбов». Как утверждает FDA, такие побочные эффекты «крайне редкие».

«Лечение этого конкретного типа тромбов отличается от обычно назначаемого лечения. CDC созовет встречу Консультативного комитета по практике иммунизации в среду (14 апреля) для дальнейшего обсуждения этих случаев и оценки их потенциальной значимости»,— говорится в сообщении FDA.

Вакцина Johnson & Johnson однокомпонентная, ее эффективность оценивалась FDA в 66,1%. Разработчик препарата оценивал его эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР. Вакцина была одобрена для применения в США в феврале, в Европе — в марте. В апреле проверку вакцины начало Европейское агентство по лекарственным препаратам после того, как получил сведения о четырех случаях образования тромбов у сделавших прививку. В США закрыли уже два центра вакцинации Johnson & Johnson. В Штатах также одобрено применение двух вакцин: препарата Comirnaty компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия), а также вакцины Moderna одноименной американской компании.