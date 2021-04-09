Европейский регулятор проверяет Johnson & Johnson на связь с образованием тромбов

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) ведет проверку о связи вакцины от коронавируса Janssen с тромбами. К регулятору поступила информация о четырех случаях — один человек умер. Janssen — это вакцина компании Johnson & Johnson.

«PRAC (комитет EMA по оценке фармакологических рисков.— “Ъ”) начал обзор в связи с настораживающим сигналом по сообщениям о тромбоэмболических осложнениях (образовании тромбов, что приводит к закупорке сосуда) у людей, получивших от COVID-19 вакцину Janssen»,— говорится в сообщении EMA.

Один случай образования тромбов произошел во время клинических испытаний, три — во время вакцинации в США. EMA отмечает, что вакцина пока одобрена только в США. EMA решит, нужна ли ЕС дополнительная информация по вакцине.

Ранее в апреле в США закрыли два центра вакцинации Johnson & Johnson. Причиной стало появление побочной реакции у нескольких десятков вакцинированных, сообщали американские СМИ.

EMA 7 апреля потребовало включить риск возникновения тромбов в списке редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Однако агентство считает, что преимущества вакцины превышают риски, связанные с его применением.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca связали с тромбами».