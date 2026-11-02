И дольше века длится фарс

Дальше — больше. В Восточном Берлине, куда добрались антагонисты, за ними следят люди с нехорошими чекистскими лицами. Зачем, если Алмаз и так наступает Чингизу на пятки, а англичанин-издатель, пока Алмаз притворно вышел в туалет, немедленно начинает склонять Чингиза к побегу?