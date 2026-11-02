Ставшего депутатом Госдумы мэра Ярославля сменит уроженец Воронежа

Господину Михайлову 36 лет, он уроженец Воронежа. Окончил Воронежский государственный аграрный университет по специальности «инженер городского кадастра», аспирантуру Воронежского государственного педагогического университета и магистратуру в Мичуринском государственном аграрном университете по специальности «садоводство». В последнем вузе прошел путь от ассистента до проректора по административно-хозяйственной деятельности. В 2022 году стал замглавы Мичуринска по ЖКХ, в 2024-м — первым вице-мэром. Еще через год по личным обстоятельствам переехал в Ярославскую область. Трудоустройство в муниципальном округе объяснял тем, что это «аграрная территория».