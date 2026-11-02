Ставшего депутатом Госдумы мэра Ярославля сменит уроженец Воронежа
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил на выбор депутатам горсовета административного центра три кандидатуры на должность мэра. Фаворитом является глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов, которого по предложению господина Евраева выдвинуло региональное отделение «Единой России». Выборы пройдут 3 ноября в связи с переходом бывшего градоначальника Артема Молчанова в Госдуму.
Господину Михайлову 36 лет, он уроженец Воронежа. Окончил Воронежский государственный аграрный университет по специальности «инженер городского кадастра», аспирантуру Воронежского государственного педагогического университета и магистратуру в Мичуринском государственном аграрном университете по специальности «садоводство». В последнем вузе прошел путь от ассистента до проректора по административно-хозяйственной деятельности. В 2022 году стал замглавы Мичуринска по ЖКХ, в 2024-м — первым вице-мэром. Еще через год по личным обстоятельствам переехал в Ярославскую область. Трудоустройство в муниципальном округе объяснял тем, что это «аграрная территория».
Также на должность претендуют 45-летний председатель объединения организаций профсоюзов Ярославской области, заместитель председателя региональной Общественной палаты Сергей Соловьев и 65-летний депутат Ярославской областной думы, экс-председатель регионального избиркома Андрей Бурьяноватый. Первого выдвинула Общественная палата, второго — Партия пенсионеров.